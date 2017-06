Deux éditeurs européens signent un partenariat stratégique pour proposer à leurs clients une offre globale contre les cyber attaques.

Panda Security, éditeur espagnol, et Stormshield, acteur français dans le domaine de la protection des réseaux d’entreprise, annoncent une alliance stratégique européenne et combinent leurs expertises pour « sécuriser efficacement les infrastructures et environnements des entreprises et les accompagner au mieux dans leur transformation digitale ».