Le rapport « Q4 2016 Global DDoS Threat Landscape Report » souligne l’évolution rapide des nouveaux modes d’attaques DDoS au cours de l’année passée,

Cette évolution du paysage des menaces est le fruit d’une émergence de puissants réseaux de Botnets par IoT et la réduction de coûts des services DDoS à louer.

Les principaux enseignements de ce rapport sont :

Les attaques de couche réseau atteignent des sommets - En décembre, un assaut de 650 Go de couche réseau a été signalé - le plus important jamais endossé par le service Imperva Incapsula

Les attaques de couche d’application sont devenues plus courantes - Le nombre d’attaques au quatrième trimestre a atteint un niveau record, avec une moyenne de 889 agressions par couche d’application par semaine

Augmentation de la fréquence des attaques - En moyenne, 58,3% des sites ont été ciblés plus d’une fois, dont 13,1% ayant été ciblés plus de dix fois

La Chine continue d’être un point de diffusion majeur des botnets - Environ 78,5 % des attaques DDoS dans le monde proviennent d’IP basés en Chine

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas font partie des pays les plus ciblés, subissant plus de 74.9% des attaques

Le rapport est disponible ici.