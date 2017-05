Plusieurs nouveautés et améliorations font leur apparition avec cette nouvelle version du noyau Linux 4.11. Notons tout d’abord que la couche de bloc a été revue et modifiée, ce qui apporte notamment la possibilité d’ajouter de nouveaux ordonnanceurs via des plugins. Cela vise à améliorer la gestion des disques SSD pour lesquels le noyau n’était pas adapté. Quelques corrections ont été apportées à la gestion du système RAID pour éviter des corruptions de données. Le support de la spécification de stockage Opal est maintenant en place. Pour finir, un nouvel appel système a été mis en place, statx(), pour remplacer l’ancien stat(), créé il y a 45 ans. Il permet de récupérer les métadonnées d’un fichier.

Voilà pour les principales améliorations de cette nouvelle version du noyau Linux. Il n’y a plus qu’à attendre qu’il soit mis en place et disponible pour les différentes distributions.

