Après avoir fait ses débuts dans l’espace start-up d’af83, puis partagé des bureaux pendant quelques mois avec la société Randco, l’agence parisienne d’Objectif Libre a décidé aujourd’hui de s’installer dans ses propres locaux.

La société vient de déménager en plein cœur de Paris, au 359 rue Saint Martin dans le 3ème arrondissement.

Pour Claire Gayan, qui dirige l’agence depuis sa création : « Nous sommes ravis de cette évolution. Nous l’avions anticipée avec Christophe, la bonne surprise étant qu’elle arrive plus tôt que prévu ! Ces bureaux sont idéalement placés dans le quartier des startups. Nous cherchions un lieu chaleureux et spacieux pour nos consultants, avec de beaux espaces de travail et de détente, une salle de formation encore plus accueillante, pouvant réunir jusqu’à 10 personnes et, très important, notre propre laboratoire ».