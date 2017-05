Lors de sa conférence Dell EMC World, le constructeur a dévoilé de nouveaux appareils, ses commutateurs de racks S5100-ON et S4100-ON, qui fonctionnement sous 25G et 10G. Ceux-ci utilisent en standard son système d’exploitation spécialisé pour le réseau Linux OS10, basé sur Debian. Mais, ayant fait le choix de l’ouverture, ces nouveaux appareils peuvent aussi embarquer des systèmes tiers. Linux OS10 fournit des services de niveau 2 et 3, supporte l’OSPF et le BGP, mais peut voir ses capacités augmentées via l’ajout de modules tiers. De plus, il est « scriptable » et automatisable, afin d’utiliser des outils de devops.

Ses nouveaux racks devraient être disponibles d’ici la fin août pour le S4100-On et en novembre pour le S5100-ON.

