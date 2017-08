L’entreprise chinoise Xiaomi a équipé la tablette d’un processeur MediaTek MT8176 et de 64 GB d’espace de stockage. La Mi Pad 3 fait tourner Android 7.0 Nougat avec l’interface MIUI 8, mais la version 9 devrait être rapidement proposée en téléchargement. L’autonomie est supérieure à 10 heures. Quant à la connectique, elle adopte le format USB-C. Le système d’exploitation est disponible en français également.

D’origine, cette édition internationale est équipée du Google Play Store (non obligatoire). Vous pouvez installer F-Droid en lieu et place de la boutique de Google. F-Droid ne propose que des applications mobiles libres et open source. Les systèmes Linux sont pleinement supportés via la connexion USB-C (transfert de fichiers).

Vous pouvez commander la Xiaomi Mi Pad 3 actuellement avec une réduction de 31% sur le site GearBest. Via ce lien, le prix baissera automatiquement à environ €200.00 (en fonction du taux de change du jour).

Il reste environ 80 exemplaires à l’heure où nous écrivons ces lignes.