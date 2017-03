Après Ubuntu, après Microsoft, Samsung lance les hostilités du mariage entre smartphone et ordinateur de bureau.

Samsung a récemment présenté son nouvel appareil, un smartphone haut de gamme, le S8. Avec lui, un accessoire innovant a fait son entrée, le DeX. Samsung a frappé fort avec ce petit boîtier au design soigné. Celui-ci permet de brancher un clavier, une souris et un écran sur ce dock où l’on place le S8. Ce qui transforme le tout en un ordinateur de bureau. Le système fonctionne avec Android Nougat, le système du smartphone, adapté pour un écran plus grand. On peut ensuite utiliser celui-ci comme un ordinateur standard, surfer sur le web, faire de la bureautique ou rédiger ses mails. Cela est rendu possible notamment par l’utilisation de la dernière génération de processeur Snapdragon.

Riche idée que ce DeX qui transforme un smartphone en véritable ordinateur de bureau, même s’il ne conviendra pas aux usages sortant de l’habituel surf et bureautique. De plus, d’autres constructeurs ont déjà réalisé des accessoires permettant de transformer un smartphone en ordinateur portable, ce qui serait plus intéressant certainement. Le Samsung DeX sera vendu au prix de 149 €.

