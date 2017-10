La réflexion est menée depuis plus de deux ans à l’iORGA : le « Wikipédia du débat » n’a jamais été aussi proche, avec le lancement d’une recherche dans un « esprit open source et collaboratif » : tous les détails.

Pourquoi un Wikipédia du débat ?

Les initiateurs du projet répondent ici : « Le constat que nous faisons c’est qu’aujourd’hui il n’a jamais existé autant d’infos sur le net, mais elles sont 1) dispersées et 2) potentiellement fausses. Pour se faire une opinion sur un sujet donné, il est donc fastidieux d’aller chercher l’ensemble des réponses à une question donnée, les comparer, les vérifier et les mettre en confrontation. Il est donc plus simple de s’enfermer dans ses convictions, d’autant que celles-ci sont renforcées par les systèmes actuels de réseaux sociaux qui ne proposent que les contenus que l’on aime (système des bulles de filtre). »

Anthony Ogier sur LinkedIn : « Nous avons désormais une structure de code sur laquelle nous baser pour développer. Le lien est fonctionnel entre l’interface utilisateur (en Angular), le backend webservices (en Jersey) et la BDD graph (OrientDB) (choix de technos réalisés grâce aux réponse à l’appel passé sur LinkedIn). »

Le code source est disponible à l’adresse suivante sur Github.

Source : article sur LinkedIn