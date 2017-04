Le projet Andbox permet de faire fonctionner un système Android et ses applications sur un hôte Linux de façon native. De plus, les applications sont intégrées à l’environnement de bureau. Et pour cela, il n’y a pas besoin de machine virtuelle. Tout se fait grâce à l’utilisation de la technologie LXC de conteneurs Linux.

Le code du projet Andbox semblerait utiliser une partie du code officiel de l’émulateur Android. Au départ, peu d’applications sont disponibles, on notera les contacts, les mails ou la calculatrice notamment. Mais il suffit d’installer adb pour pouvoir en installer d’autres via la ligne de commande Linux. Il serait même possible d’installer le Google Play Store.

Pour le moment, Andbox ne fonctionne que sur le système Ubuntu. Mais le projet en est encore à ses débuts et tout ne semble pas parfait...

Liens :

Le projet Andbox

Le dépôt Github