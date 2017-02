La GENIVI Alliance, spécialisée dans les logiciels pour véhicules connectés, et l’Open Connectivity Foundation, organisme de normalisation dans le domaine de l’Internet des Objets, vont dorénavant collaborer. Ils vont développer en commun de nouvelles normes ouvertes sur la connectivité des véhicules mais aussi sur l’échange des données avec d’autres dispositifs connectés, des maisons intelligentes à l’IoT.

Cette collaboration vise aussi à améliorer la sécurité de ces échanges, mais aussi, à terme, à développer de nouveaux projets V2X (Vehicule to everything). Déjà lors du dernier CES, une démonstration avait été organisée entre un véhicule autonome et une maison intelligente.

Cette collaboration devrait permettre d’améliorer et d’accélérer les développements afin de créer de nouveaux usages innovants et plus sécurisés dans les domaines de l’IoT.

