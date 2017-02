Les plateformes de déploiement continu sont désormais stratégiques et doivent impérativement être évolutives, sûres, stables et fiables. CloudBees Jenkins Enterprise entend répondre à ces exigences et aux besoins des équipes DevOps.

Parmi les nouveautés :

Conteneurs Docker pour le déploiement de CloudBees Jenkins Enterprise en environnement natif et virtualisé, ainsi que dans des clouds privés et publics Choix de la plateforme d’exécution, y compris Amazon Web Services, Red Hat OpenStack Platform, VMware vSphere et Red Hat Enterprise Linux ;

Architecture élastique, cloud-native et ultra évolutive avec capacité de montée en charge d’un projet à plusieurs milliers de projets simultanés, en quelques minutes seulement pour chacun ;

Processus de test CloudBees Assurance Program.

Avec plus de 1.200 extensions Jenkins, CloudBees Jenkins Enterprise se distingue par une vue unifiée de tout leur portefeuille logiciel, depuis les applications existantes jusqu’aux microservices dans le cloud.

CloudBees Jenkins Enterprise est d’ores et déjà disponible, sous forme d’abonnement annuel ou pluriannuel.