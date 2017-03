Docker évolue et professionnalise son offre. L’éditeur souhaite conquérir de nouveaux marchés et se lance donc à l’assaut des entreprises. Il vient d’annoncer la publication d’une nouvelle édition de son système de conteneurs taillée pour l’entreprise, Docker Enterprise. Le runtime Docker est ici combiné à des outils de gestion, déploiement et sécurité. Cette nouvelle plateforme intégrée certifiée pour AWS, Azure, mais aussi CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu ou encore Windows Server 2016. Trois gammes composent cette nouvelle offre Docker EE : Basic, Standard et Avancée, avec chacune des fonctionnalités supplémentaires. La version Basic coûtera 706 euros par mois pour le support pour atteindre 1880 euros pour la version Avancée.

Autre changement important de l’éditeur, l’annonce d’un programme de certification afin d’aider les entreprises à migrer dans de bonnes conditions.

