Docker continue de publier ses outils en open source. Mais cette fois-ci, la société va plus loin encore. D’une part, le composant publié sous licence libre n’est autre que le cœur de Docker Engine, Containerd. Cette brique, fonctionnant sous Windows et Linux, permet de piloter et gérer les containers.

Mais en plus, elle ne se contente pas de publier le code. Elle va le donner à une organisation indépendante, afin de garantir son indépendance ainsi qu’une gouvernance collégiale. Les géants du web dont Amazon, Google, Microsoft ou encore IBM ont assurés qu’ils participeraient au projet. Docker souhaite s’inspirer du modèle de Linux afin de continuer à développer son système pour qu’il bénéficie des développements de tous les acteurs participants. Mais il fait également cela afin de répondre à certaines critiques concernant l’intégration de Swarm.

Pour le moment, on ne sait pas encore quelle sera cette organisation, le choix devant être annoncé d’ici la fin du premier trimestre 2017.

