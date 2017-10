Exportatrice de circuits intégrés et de composants dits virtuels pour fabrication à grand volume, Dolphin Intégration faisait face à des projets complexes. Pour gérer les relations avec ses clients à travers le monde, l’entreprise s’est équipée d’un nouveau CRM.

Retour sur l’implémentation de SugarCRM au sein de Dolphin Intégration grâce au témoignage de Thierry Villard, SoC Integration Business Manager.

Pourquoi avoir pris la décision de vous équiper d’un CRM open-source ?

« Je travaille chez Dolphin Integration depuis plus de 25 ans. Au fil des années, l’informatique a pris toute sa place au sein de l’entreprise. Nous nous sommes équipés de divers logiciels pour les prévisions clients, les résultats financiers, la gestion de notre base commerciale, etc. Au final, tout ceci était devenu une usine à gaz : la même information était saisie plusieurs fois, les outils n’étaient pas tous à jour… Il fallait vraiment que nous trouvions une solution pour optimiser nos méthodes et éviter ces très nombreuses ressaisies. En 2008, nous avons donc franchi le cap et intégré la version gratuite de SugarCRM à nos processus. »

Pourquoi êtes-vous passés à la version payante de SugarCRM ?

« En 2013, nous avons commencé à prendre du recul. Certaines fonctionnalités nous manquaient comme les prévisions de ventes qui n’étaient pas, par exemple, réalisables avec cette version. Quelque temps avant notre prise de décision, un consultant nous avait contacté pour faire le point sur nos besoins. Très logiquement, nous les avons donc sollicités afin qu’ils nous accompagnent pour le passage à un CRM plus professionnel. »

Quels bénéfices retirez-vous de ces nouveaux développements ?

« Grâce à sa politique open-source, avec SugarCRM, tout est permis. Nous avons ainsi pu modifier plusieurs fonctionnalités telles que la notion de site qui est initialement intégrée à la composante “société” que nous voulions changer. Nos prévisions de ventes ont elles aussi connue une refonte, afin que nous puissions accéder à des données spécifiques. Depuis que nous sommes passés à la version professionnelle, améliorée par Captivea, cette solution est réellement devenue notre outil de référence. Que ce soit pour les prédictions, le suivi des affaires, etc. désormais tout passe par notre CRM. Plus besoins de 4 ressaisies différentes et de consolidation de données ! Nous perdons beaucoup moins de temps, nous évitons les risques d’erreurs... Bref ! Nous sommes tout simplement plus productifs. »