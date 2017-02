Ce drone connaît déjà un beau succès. Lorsque l’on voit ses prouesses lors de l’intermède du dernier Superbowl, avec une animation composée par 300 drones, on comprend aisément pourquoi. L’Aero Ready to Fly dispose de fonctionnalités évoluées dont notamment l’auto-navigation avec GPS, la reconnaissance d’obstacles et embarque une caméra 3D RealSense. Il est vendu déjà monté au prix de 1036 €, mais on peut aussi le commander en kit qu’il faudra ensuite assembler.

Côté matériel, il est construit sur une carte Aero Compute embarquant un processeur Atom x7-Z8750 avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il dispose du Wifi, d’un port USB 3.0 ainsi que d’une caméra de 8 mégapixels. La carte fonctionne avec un système Linux spécialisé pour l’embarqué.

Liens :

Le site de l’Aero Ready to Fly

L’Intel Aero Compute Board