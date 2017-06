Toolinux est partenaire de Drupagora. La nouvelle édition reste organisée autour de conférences fonctionnelles et retours d’expérience. Cet événement attire chaque année plus de 350 professionnels, venus de d’Ile de France et de Province. Rendez-vous le vendredi 30 juin à Paris.

Au programme

Confié à Marine SOROKO, Directrice Associée d’ADIMEO, (ex-Core-Techs), agence web proposant des solutions numériques et digitales innovantes, la programmation de Drupagora 2017 s’articule autour de : « Drupal, le CMS tout terrain ? ». Tout au long de cette journée, vous entendrez des retours d’expérience sur les derniers projets Drupal conduits dans des entreprises de tailles et de secteurs d’activité très divers. Des enseignements précieux en perspective !

Parmi les conférences retenues

Drupal de A à Z et découverte des nouveautés de Drupal 8

Retour d’expérience Public Sénat : sa nouvelle plateforme digitale conçue et développée en mixant agilité et projet au forfait

Télérama : les challenges pour respecter la méthodologie Scrum

Comment le groupe Hachette a déployé une usine à site avec Drupal

Les différentes méthodes pour déployer des usines à site

Retour d’expérience sur la refonte de RATP.fr en Drupal 8

L’entrée dans Drupal des sites Ameli

Optimiser ses processus de développement Drupal avec Devops

Le programme complet de la journée est disponible sur le site web de l’événement.

En parallèle des conférences, les professionnels du secteur se sont de nouveau mobilisés et accueilleront les visiteurs afin de leur présenter les offres et solutions autour de cette technologie.

Pour Marine SOROKO, « pour sa septième édition, le succès de Drupagora ne se dément pas. C’est l’événement business de référence autour de Drupal en Europe. La qualité des conférences et des intervenants y est exceptionnelle, avec, cette année, de très nombreux retours d’expérience prévu ».

Les intervenants

Françoise BASSET - Business Consultant et Expert Drupal 8 @Amplexor

Laurène CHEVALIER - Product Owner Télérama Sorties / Chef de projet Marketing @Télérama

Louis COURAU - Chef de Projet @alter way

Giovanni DACHEUX - Scrum Master / Chef de projet technique Télérama Sorties @Télérama

Julien DUBREUIL @Brainovix

Julien FABRE @Kaliop

Sébastien LISSARRAGUE - Fondateur et Directeur @Koriolis

Vincent MAUCORPS - Business Line Manager – Web @Smile

Myriam MULTIGNER - Directrice du digital, de la communication et du marketing @Public Sénat

Jérémy PEYTEVIN - Responsable de l’agence digitale de Kleegroup @Klee Interactive

Anne-Sophie PICOT - Responsable des Opérations @Actualys

Rodolphe SCHNELL @RATP

Louis SICARD – Directeur Associé @Adimeo

Maxime TOPOLOV - CTO @Adyax

> Date et lieu

Drupagora se tient à l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie) - 4 place Jussieu 75005 Paris, le vendredi 30 juin de 9h00 à 18h30.

> Inscription

Tarif entrée : 100 € la journée.

Tarif réduit jusqu’au 16 juin inclus : 75 € la journée.

Inscription en ligne.