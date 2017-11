Drupagora est le rendez-vous incontournable de tout l’écosystème Drupal et attire chaque année à Paris, et ce depuis 8 ans, plus de 350 professionnels, venus d’Île de France et de régions.

Face à ce succès, les organisateurs ont décidé cette année de proposer une première édition à Lyon, ville reconnue pour son dynamisme dans le secteur numérique. Celle-ci aura lieu le mardi 28 novembre prochain à l’Espace Tête d’Or.

Au programme de la journée

Confiée à Mathieu GROS, CEO d’Actency, la programmation de Drupagora Lyon s’articule autour de : « Drupal, un Framework ayant évolué du CMS à une solution métier complète ».

09h-09h10 : Keynote d’ouverture

09h15 - 10h00 : Drupal de A à Z - Romain Jarraud, responsable technique et formations @Trained People

10h05 - 10h50 : Méthodes agiles, tribu et Scrum avec Drupal - Rex de Télérama - Giovanni Dacheux, Scrum Master / Chef de projet technique Télérama Sorties @Actency et Violaine Meneux, Responsable du département Projets / Représentante du Product Owner de Télérama @Actency

10h50-11h : Elevator pitch

11h35-12h20 : Comment une clinique a su développer une nouvelle offre de soin sous Drupal qui respecte la protection des patients ? Retour d’expérience de l’Infirmerie protestante de Lyon - Céline Adnet, chargée de développement @ Infirmerie Protestante à Caluire et Cuire (Lyon) et Stanislas Brochier, dirigeant associé @Ascomedia

12h25-13h10 : Faire une usine à sites - Rex Abilways - David Ferlay, chef de projet technique @Skilld

14h30 - 15h15 : Créer des designs Web complexes avec Drupal - Rex Opéra de Lyon, Disneyland, Zanzicar, etc...) - Sébastien Rose, chef de projet technique, chercheur développeur PHP @Insign

15h20 - 16h05 : Comment faire de l’Ecommerce avec Drupal 8 ? - Marine Soroko, CEO @Adimeo

16h35-17h20 : Optimiser votre référencement/SEO avec Drupal – David Eichholtzer, fondateur @Wam Référencement

17h20-17h30 : Discours de clôture

Le programme complet de la journée est disponible ici. En parallèle des conférences, les professionnels du secteur se sont mobilisés et accueilleront les visiteurs afin de leur présenter les offres et solutions autour de cette technologie.

Inscription et informations ici