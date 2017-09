L’événement francophone dédié à Drupal à destination chefs de projets et DSI arrive à Lyon, le 28 novembre prochain.

Il attire chaque année à Paris, et ce depuis 8 ans, plus de 350 professionnels, venus d’Ile de France et de Province. Place à Lyon, ville reconnue par les organisateurs pour son dynamisme dans le secteur numérique.

Celle-ci aura lieu le mardi 28 novembre prochain à l’Espace Tête d’Or.

Pour Cyril PIERRE DE GEYER, professeur affilié à HEC et co-organisateur de Drupagora, « la technologie Drupal est extraordinaire, elle permet de mettre en place des logiciels de dernière génération. Lyon rivalise avec Paris dans le numérique avec un écosystème dynamique et c’était une évidence d’y organiser Drupagora cette année. »

La journée sera organisée autour de conférences et retours d’expériences, dédiés à la technologie Drupal. En parallèle des conférences, les professionnels du secteur (locaux et nationaux), accueilleront les visiteurs afin de leur présenter leurs offres autour de cette technologie.

Les inscriptions sont ouvertes au tarif early bird jusqu’au 13 octobre 2017 via le site officiel.