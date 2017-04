Premier événement francophone sur Drupal dédié aux chefs de projets et DSI, Drupagora se tiendra le 29 juin à Paris. Un appel à communication est lancé.

Succédant à Mathieu Gros, CEO d’Actency, c’est Marine Soroko, Directrice Associée de ADIMEO (ex-Core-Techs), qui a eu cette année pour mission de définir les grandes thématiques du programme et qui sélectionnera, avec le comité de pilotage, les intervenants pour cette nouvelle édition.

Cette année, le fil rouge du programme est : Drupal, le CMS tout terrain ?

Avec pour thématiques principales :

Après plus d’un an avec Drupal 8, quels retours d’expérience et quels apports significatifs apportés par cette nouvelle version majeure ? Apportez-nous des retours d’expérience concrets, vos réussites, mais aussi les difficultés rencontrées !

Quel est le futur de Drupal 8 et de ses utilisations dans des contextes toujours plus complexes et étendus ? Quel est le futur du positionnement de Drupal dans l’écosystème digital ?

Comment Drupal est désormais incontournable dans nombre de projets de transformation digitale : Projets Web, Solutions mobiles, Personnalisation de l’expérience utilisateur, Ecommerce, Objets connectés, …

L’appel à communication est disponible sur www.drupagora.com et ouvert jusqu’au 5 mai 2017 minuit. A noter également, que les inscriptions à Drupagora sont ouvertes au tarif early bird jusqu’au 12 mai 2017. La place reste à 40 euros au lieu de 100 euros.