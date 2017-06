Dans Stretch, la variante par défaut de MySQL est maintenant MariaDB. Le remplacement des paquets de MySQL 5.5 ou 5.6 par la variante MariaDB 10.1 se produira automatiquement lors de la mise à niveau.

Firefox et Thunderbird sont de retour dans Debian avec la publication de Stretch, et remplacent leurs versions sans marque Iceweasel et Icedove présentes dans l’archive pendant plus de 10 ans.

Grâce au projet des Constructions reproductibles, plus de 90 % des paquets source fournis dans Debian 9 construiront des paquets binaires identiques au bit près.

Les administrateurs et ceux qui sont dans des environnements sensibles au niveau de la sécurité seront soulagés d’apprendre que le système d’affichage X ne réclame plus les droits du superutilisateur pour son exécution.

La publication de Stretch est la première version de Debian à fournir la branche moderne de GnuPG dans le paquet gnupg.

Les paquets de débogage sont plus faciles à obtenir et utiliser dans Debian 9 Stretch. Un nouveau dépôt dbg-sym peut être ajouté à la liste de sources d’APT pour obtenir automatiquement les symboles de débogage pour de nombreux paquets.

La gestion de l’UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), introduite dans Wheezy continue à être grandement améliorée dans Stretch, et permet aussi l’installation en présence de micrologiciel UEFI 32 bits avec un noyau 64 bits. Comme nouvelle fonctionnalité, les images autonomes « live » de Debian incluent maintenant aussi la gestion de l’amorçage UEFI.

La mise à niveau vers Debian 9 à partir de la version précédente, Debian 8, (nom de code Jessie) est gérée automatiquement par l’outil de gestion de paquets apt-get pour la plupart des configurations. Un total de dix architectures sont gérées.

Enfin, Debian 9 est dédiée à Ian Murdock fondateur du projet, disparu le 28 décembre 2015.

Le site officiel (en français)