Les serveurs Dell EMC PowerEdge de 14ème génération viennent d’être dévoilés à l’occasion du Dell EMC World 2017 et sont adaptés aux nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable.

La nouvelle gamme est optimisée pour les mémoires non volatiles express (NVMe), le déploiement d’un stockage « software-defined » et d’infrastructures hyperconvergées, avec jusqu’à 12 fois plus d’opérations en entrée/sortie par seconde.

L’accélération de la migration des machines virtuelles se fait en toute transparence : cette migration est à présent jusqu’à 58 % plus rapide avec une sollicitation des processeurs jusqu’à 75 % inférieure en utilisant la connectivité 25 GbE et le protocole d’accès direct en mémoire à distance RDMA.

La console OpenManage Enterprise avec son interface API RESTful réunit les outils nécessaires pour automatiser le déploiement, la mise à jour, la surveillance et la maintenance.

Dell annonce également un démarrage avec chiffrement de confiance pour garantir la sécurité des serveurs de bout en bout et assurer la sécurité globale des datacenters.

En collaboration avec Intel, Dell EMC intègre les processeurs Xeon Scalable dans ses serveurs Dell EMC PowerEdge de 14ème génération. Avec une augmentation de 27 % du nombre de cœurs de processeurs et une hausse de 50 % de la bande passante mémoirel.

Les serveurs Dell EMC PowerEdge R940, R740, R740xd, R640 et C6420 sont disponibles immédiatement dans le monde entier. Le reste sera disponible d’ici la fin de l’année. La gamme EMC PowerEdge est déclinée en deux formats : rack et lame.