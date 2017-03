Le langage Gravity va permettre de développer des applications pour Android et iOS.

Développé pour le projet Creo, une plateforme de conception pour Mac de CreoLabs, le langage Gravity est maintenant un projet indépendant. Il est écrit en C et s’inspire de Swift, le langage d’Apple, supportant la programmation orientée objets et données. En version bêta pour le moment, Gravity permet de créer des applications portables aussi bien pour iOS que pour Android, mais également pour postes de travail ou systèmes embarqués. C’est un langage de script basé sur des classes, pouvant être compilé sur toutes les plateformes disposant d’un compilateur C99.

Ce nouveau langage open source s’ajoute à ceux déjà existant pour travailler sur les plateformes mobiles, comme Swift ou... l’infatigable Java.

Liens :

Le site de Gravity sur CreoLabs

Le dépôt Github