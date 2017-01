On en parle de plus en plus depuis un certain temps déjà. L’usage des consultations en ligne mises en place par le gouvernement sont une bonne chose. Mais il reste tout de même un souci. Pour faire les choses comme il faut, et dans un souci de transparence et de sécurité, il serait souhaitable d’utiliser des plateformes open source.

C’est ce que réclament l’association April, et d’autres évidemment, dans un amendement à une proposition de loi relatif à la consultation des citoyens via internet. Cet amendement vise à préciser clairement que l’usage d’une plateforme libre devrait être obligatoire afin de garantir la transparence et éviter les tentatives de manipulation.

