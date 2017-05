Les données générées par ces entreprises sont de plus en plus nombreuses et complexes, aussi les approches traditionnelles d’analyse de données deviennent obsolètes.

Bien que certains outils de machine learning tiers soient prêts à l’emploi et permettent de créer des modèles statistiques, encore faut-il être capable de développer des systèmes opérationnels en temps réel pour les workflows et cas d’utilisation existants. Il faut donc faire appel à des compétences en data science à la fois rares et onéreuses...

Basées sur la récente acquisition de Prelert, ces nouvelles fonctionnalités répondent à la demande croissante des clients de pouvoir utiliser la technologie de machine learning sans recourir à des experts en interne ou à des développements complexes.

Désormais disponible dans la version 5.4 en tant que fonctionnalité de X-Pack, machine learning détecte automatiquement les anomalies dans des données temporelles, comme les fichiers de logs, les indicateurs d’applications et de performance, les flux réseau, les données financières ou de transactions.