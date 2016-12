Red Hat vient de publier Open Stack Platform 10, son système de cloud IaaS. Les améliorations sont au rendez-vous pour cette plateforme qui s’appuie sur la release Newton. Meilleure évolutivité du système, amélioration de la gestion de l’orchestration, des performances ainsi que de la sécurité. Pour atteindre cela, Open Stack Platform 10 dispose de nouveaux outils comme l’automatisation des mises à niveau, une configuration du réseau plus poussée ainsi que la possibilité de déployer des fichiers grâce à Manila. De plus, les services OpenStack s’exécutent de façon autonome. Pour la sécurité, on dispose du chiffrement du stockage objet et du système par jetons pour l’accès aux données.

L’offre évolue également en proposant dorénavant un système de support de 5 ans. On peut donc opter pour 2 ans supplémentaires via l’offre Extended Life Cycle. Cela permet une vraie pérennité dans l’usage de la plateforme.

Liens :

Le site de Red Hat Open Stack Platform

La documentation d’Open Stack Plateform