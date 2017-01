« Wine Is Not an Emulator » vient de publier la version 2.0. Ce système qui permet de faire fonctionner des logiciels Windows sous Linux, Unix ainsi que macOS a bien évolué et cette nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés importantes. La compatibilité générale avec les diverses applications supportées a été largement amélioré. Notons particulièrement le support de l’architecture 64 bits pour macOS, mais aussi la prise en charge d’Office 2013. D’autres améliorations ont été apportées dans le support de DirectWrite ou encore Direct3D avec les versions 10 et 11. La partie graphique a subi aussi de larges améliorations qui devraient permettre de meilleures performances.

Wine est un logiciel vraiment utile et pratique lorsque l’on a besoin d’un logiciel spécifique. Mais le travail est long et compliqué, les évolutions sont donc assez lentes malheureusement.

