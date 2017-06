L’EclipseCon France 2017 est à nos portes. Aujourd’hui, la Fondation gère bien plus que son EDI, mais soutient plus de 300 projets et groupes de travail autour de l’embarqué, des big data, de l’ioT et de la recherche scientifique.

La conférence d’introduction - keynote - est notamment très attendue, sur le thème : « The Past, Present, and Future of Robotics », avec Francesco Ferro de PAL Robotics.

Les sessions se déroulent ces 21 et 22 juin 2017 au Centre de congrès Pierre Baudis de Toulouse. Le programme complet se trouve ici.