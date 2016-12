Les pages web deviennent de plus en plus lourdes à charger du fait des technologies employées. Brotli tente d’y remédier.

Brotli a été créé par Google puis publié en open source en septembre 2015. Cet outil sert à compresser les pages web afin de les rendre plus rapides à charger par le navigateur sans pour autant utiliser plus de ressources. Chrome, Opera et Firefox l’ont déjà adopté pour accélérer le web. C’est au tour de Microsoft Edge qui devrait l’inclure lors de la mise à jour Windows 10 Creators Update. Microsoft annonce une rapidité de chargement de l’ordre de 20 %. On sait que le temps de chargement d’une page web est un enjeu critique, les visiteurs n’étant pas des plus patients.

Microsoft sera donc un des derniers navigateurs à migrer vers cet outil de compression, avec Safari d’Apple qui lui ne l’implémente pas encore.

