Chaque année les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre(RMLL) rassemblent des milliers d’actrices et d’acteurs du logiciel et de la culture libres dans un échange avec un large public. Bienvenue à Saint-Etienne le 1er juillet.

Ce sont un cycle de conférences, d’ateliers et de discussions autour du Libre et de ses usages, dans une ambiance conviviale. C’est chaque année en juillet dans une ville différente.

Pour la première fois à Saint-Étienne, la 17eme édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre se déroulera du 1er au 7 juillet 2017 et sera organisée par l’association Alolise et la communauté des bénévoles des RMLL.

Pour cette édition - avec pour fil rouge Libre et Change qui symbolise la portée que nous souhaitons donner à cet événement - partage et changement sont à l’ordre du jour. Partage avec la communauté libriste quelle que soit son approche, avec le grand public, avec les professionnels du libre et avec les institutions, tous dans une volonté de changements et de transformation des pratiques de la société.

Au programme

Le week-end Grand Public, les 1 et 2 juillet 2017 sur la place Jean Jaurès, avec le Village du Libre et ses 47 associations. Dimanche 2 juillet à 20h00, le discours de Mr Richard Stallman, initiateur du mouvement du logiciel libre, qui commençait le développement du système d’exploitation GNU dès 1984.

Le programme des ateliers et conférences du 3 au 7 juillet :

Sécurité : entre transparence et opacité

Sciences et formations : situation et perspectives

Côté utilisateurs/utilisatrices : diversité des usages

Côté serveur : complexité des enjeux

Partage : aspects collectifs du libre

Hybridation : usages du logiciel libre dans la cité

Programmation : quels moyens pour quelles fins ?

Esthétique du libre : engagement, participation, coopération

Dans la semaine, le Village du Libre sera dans le bâtiment de la Manufacture.

Le salon professionnel, Rencontres Professionnelles du Logiciel Libre les 4 et 5 Juillet 2017 au bâtiment de la Manufacture, sera le lieu et le moment de ceux qui vivent du Libre, pour insister non seulement sur la possibilité, mais aussi sur les voies à mettre en oeuvre pour reconnaître et favoriser la valeur et la valorisation du libre.

Tous les soirs, un spectacle sera proposé à partir de 18h et jusqu’à 20h : concerts, théâtre, cinéma.

En marge des RMLL, le Dark/Off : Faîtes du Libre ! Ce festival off vous entraînera de bars en ateliers, de tables rondes en concerts du 05 au 09 juillet 2017.

Le site officiel