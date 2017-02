Fondé par Intel et Uber, entre autre, Future of Automotive Security Research, le consortium à but non lucratif lance un appel à l’union afin de regrouper les recherches et les développements autour de la sécurité des voitures autonomes. En effet, ces véhicules autonomes et connectés, tout en apportant de nombreux avantages, connaissent malheureusement les risques de la cyberdélinquance et des pirates informatique. Et l’enjeu est vital. Cette initiative lance donc un appel afin que tous les acteurs travaillant dans le domaine des voitures autonomes s’unissent afin de développer en commun de nouvelles solutions de cyberdéfense, basé sur des standards ouverts. L’union fait la force, comme il est dit dans le communiqué, une entreprise seule ne pourrait lutter efficacement.

FASTR souhaite développer une plateforme favorisant l’échange et la collaboration entre les différents acteurs afin de faire progresser les développements, mettre en place des protocoles, standards et bonnes pratiques.

