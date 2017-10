Les câbles à la rescousse

C’est peut-être évident, mais le câble Ethernet est la clé de voûte d’un Internet rapide. Avez-vous la possibilité de connecter à un câble les appareils qui ont besoin d’Internet ? Alors faites-le, car vous évitez ainsi de surcharger votre WiFi. Que ce soit votre ordinateur fixe ou un deuxième point d’accès WiFi, la vitesse de votre connexion Internet augmente lorsque vous les connectez avec un câble. De nombreux répéteurs disposent également d’une connexion réseau fixe et constituent donc d’excellents points d’accès WiFi.

Un répéteur WiFi avec cross band

Il est parfois impossible de connecter vos appareils au routeur via un câble. Optez alors pour un répéteur WiFi avec répétition cross band. La capacité est ainsi distribuée sur deux bandes, ce qui évite que la vitesse ne soit divisée par deux. La plupart des anciens répéteurs sont dans ce cas, mais pas la dernière génération de répéteurs FRITZ !

Des plafonds épais ? Pas de problème

Votre routeur est dans le garage, mais votre fils joue dans le grenier transformé en chambre. Le résultat ? Probablement un mauvais signal Internet. Il doit certainement s’en plaindre, et qui peut lui donner tort ? Heureusement, l’adaptateur powerline résout ce genre de problème. En un clin d’œil, il transforme n’importe quelle prise électrique de votre maison en une prise gigabit-LAN sécurisée, sans qu’il soit nécessaire de poser des câbles supplémentaires. Ainsi, vos périphériques réseau se connectent à toute vitesse au réseau domestique.

Détectez les problèmes

Vous n’avez pas un bon signal WiFi dans une pièce de votre maison ? Alors installez l’application FRITZ !App WLAN. Cette application Android vous aide à améliorer votre signal WiFi. Il vous suffit de vous promener chez vous pour voir l’état de la réception. Vous pouvez ainsi savoir précisément où placer un répéteur, une ligne électrique ou un point d’accès. Bref, cette aide est bien pratique pour trouver l’emplacement idéal pour votre appareil WiFi dans votre réseau.

Utilisez un routeur récent

Le routeur est la pierre angulaire de l’Internet à domicile. Ces appareils deviennent de plus en plus puissants, étendent leur portée et offrent un débit accru. La dernière FRITZ !Box en date d’AVM, la 7590, dispose de quatre antennes et d’un débit maximal de 2,5 Go par seconde. À titre de comparaison, elle est huit fois plus rapide que les vieux routeurs 300 Mbit/s si populaires. Donc si vous voulez vraiment profiter d’une couverture Internet et WiFi rapide, alors vous devez acquérir un routeur récent. Vous avez un nouveau routeur ? Ne jetez pas votre ancienne FRITZ !Box. Elle vous servira de point d’accès WiFi performant via un câble réseau ou comme répéteur sans fil.

Une tribune signée AVM et FRITZ !