Les Raspberry sont partout. Si le sujet vous intéresse, ce cours en vidéo de plus d’une heure est fait pour vous. Vous y apprendrez comment monter votre propre ordinateur avec un Raspberry Pi 2 et la distribution Raspbian. Vous y découvrirez également les bases du fonctionnement d’un Raspberry, sa configuration et son utilisation pour accéder à internet ou gérer ses fichiers.

Cette vidéo est disponible sur la plateforme de cours en ligne Udemy. En promotion, elle est actuellement accessible à 15 euros jusqu’au 16 avril, puis son prix sera de 60 euros.

