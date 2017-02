La gestion des mots de passe peut être compliquée, tant ils sont nombreux. Et l’oubli peut devenir un casse-tête. C’est pourquoi les équipes de Facebook ont développé un nouveau système, encore en phase de test, permettant de sécuriser et simplifier le processus de récupération de son mot de passe. Delegate Recovery se base sur la collaboration entre deux sites ainsi qu’un jeton chiffré et horodaté. L’utilisateur crée un jeton sur l’un des sites, puis l’enregistre sur l’autre. Cela lui permettra de récupérer son compte. Ici, la collaboration se fait entre Facebook et Github.

Disponible sur un référentiel Github, ce nouveau protocole développé par Facebook devrait disposer à terme de plusieurs bibliothèques open source afin d’intégrer d’autres services web.

Liens :

L’annonce de Facebook

Le dépôt Github