L’institut Fraunhofer a récemment annoncé que le format audio MP3 ne comportait plus de brevets quant à son utilisation et qu’il était maintenant entré dans le domaine public. Ce format, datant de 1994, est très populaire et supporté par tous les lecteurs de musique. Mais les soucis liés aux brevets le concernant posaient parfois quelques difficultés sous Linux. Ce ne sera plus le cas dorénavant. Dont acte pour Fedora, la distribution communautaire de Red Hat, qui va donc pouvoir l’implémenter nativement.

Jusqu’à maintenant, elle était une des seules à ne pas le supporter. Fedora pourra bientôt encoder et décoder des fichiers au format MP3.

C’est Red Hat Legal qui a donné la permission à Fedora d’implémenter le format MP3, via la bibliothèque mpg123 et Gstreamer. Il faudra auparavant que certains paquets soient vérifiés car les autres technologies MPEG ne sont pas toutes libres.

Liens :

Plus d’informations sur le site de Fedora

Annonce de l’institut Fraunhofer