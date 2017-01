Le service sécurisé de mails Lavabit a fait son grand retour le jour de l’investiture du nouveau président américain. Et pour ce faire, son créateur Ladar Levison, annonce un service plus simple ainsi qu’un nouveau protocole de chiffrement permettant aussi de protéger les métadonnées. Grâce à Dark Internet Mail Environnement, financé sur Kickstarter, Lavabit serait le seul service de ce type à pouvoir protéger autant les mails de ses utilisateurs.

Les anciens utilisateurs devraient pouvoir récupérer leurs anciens comptes. Les nouveaux, eux, peuvent commencer à se pré-enregistrer. Le paiement est possible en Bitcoin. Tout n’est pas encore prêt, des développements restent à faire et Lavabit souhaite à terme proposer des clients pour Android, iOS, Windows et Linux.

