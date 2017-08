La version 55 de Firefox n’est pas une simple évolution du navigateur, mais le début d’un chantier colossal pour l’avenir de Mozilla. Avec des atouts séduisants et uniques.

Toujours en perte de vitesse face à Safari et Chrome, Mozilla refuse de faire de la figuration. Véhicule de valeurs et vétéran du domaine (après tout, Mozilla est l’héritier de Netscape), le navigateur se lance dans un immense chantier, où performances et innovations (notamment dans le monde de réalité virtuelle) sont les deux piliers.

Firefox 55 dévoile ce que la Fondation qualifie de « nouvelle base multiprocessus super rapide », avec une fonctionnalité de pointe qui ouvre le web à une expérience entièrement nouvelle, du moins sur Windows, comme on peut le voir dans cette vidéo. Firefox y est le premier navigateur à permettre à tous les utilisateurs de prendre en charge WebVR. macOS, Linux et Android suivront.

WebVR permet aux développeurs et aux artistes de générer des expériences en réalité virtuelle sur le Web dans lesquelles les internautes peuvent naviguer avec Firefox.

Un panneau de performances

La nouvelle architecture multiprocessus permet au navigateur, peu importe la plateforme, de plus facilement gérer les sites Web complexes, en particulier lorsqu’un internaute a ouvert plusieurs onglets. Vous aimez régler les choses finement ? Il est maintenant possible dans cette version de Firefox d’ajuster le nombre de processus à la hausse ou à la baisse. Ce paramètre se trouve au bas de la section Général dans la partie Options.

Autres nouveautés

> La recherche : avec la version actuelle de Firefox, vous pouvez rechercher rapidement à l’aide de nombreux moteurs de recherche, et cela directement à partir de la barre d’adresse. Tapez simplement votre requête, puis cliquez sur le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser ;

> Désormais, pour certaines parties d’une page Web utilisant Flash il est nécessaire de cliquer afin d’autoriser le lancement. Cela améliore la durée de vie, la sécurité et la stabilité de la batterie, et constitue une étape menant vers la fin de la vie Flash (désormais officielle) ;

> Il est maintenant possible de déplacer la barre latérale sur le côté droit de la fenêtre.

> Subtil, mais pratique : il est possible de simplifier les travaux d’impression à partir de l’aperçu avant impression.

Notre avis

Nous avons testé cette nouvelle version - encore en cours de développement - sur un système Ubuntu et macOS, avec une très grande satisfaction : le ressenti général est une nette amélioration de la vitesse d’affichage et une plus grande fluidité, y compris lorsqu’on a ouvert une dizaine d’onglets côte à côte. Nous n’avons pas pu tester l’édition Windows.