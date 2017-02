Pour Mozilla, c’est le clap de fin pour Firefox OS et son équipe dédiée aux objets connectés.

Cette fois-ci, c’est vraiment la fin pour Mozilla et son système dédié aux objets connectés. Le projet, qui avait été stoppé il y a quelques mois car Mozilla avait revu ses priorités, voit maintenant son équipe dissoute. Alors que de nombreux espoirs avaient accompagné le lancement de Firefox OS, le système dédié aux smartphones ainsi que Connected Devices pour les objets connectés, Mozilla avait assez rapidement diminué ses ambitions.

Il n’y a plus aucun projet visant les objets connectés et ce qui restait de l’équipe travaillant dessus, une cinquantaine de personnes, vient d’être dissoute avec peut être quelques licenciements à la clé. Tout cela est bien triste, mais Mozilla avait beaucoup d’ambition et peut-être pas assez de moyens pour mener tout cela de front.

