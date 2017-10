La fonction Firefox Screenshots s’est rapidement avérée être très utile et est devenue l’expérimentation la plus téléchargée dans l’histoire de Test Pilot. Il n’en fallait pas plus pour la généraliser.

Firefox Screenshots permet ainsi de prendre, sauvegarder et partager des captures d’écran sans quitter son navigateur.

Tout d’abord, Firefox Screenshots permet de faire une capture d’écran dans le navigateur Firefox sans devoir télécharger quoi que ce soit. Il suffit de cliquer et faire glisser le contenu souhaité, ou de laisser faire Firefox Screenshots. En passant sa souris sur la zone que l’on souhaite capturer, Firefox Screenshots identifie automatiquement ce que l’on recherche.

L’utilisateur peut choisir les captures d’écran qu’il souhaite conserver et y accéder facilement via une barre d’outils dans le navigateur. Firefox sauvegarde automatiquement les captures d’écran sur le cloud durant deux semaines, et il est possible de modifier la date d’expiration ou de supprimer les captures à tout moment à partir de la bibliothèque en ligne. Il est également possible de partager les captures d’écran avec quelqu’un via un lien, peu importe l’appareil où elles sont stockées ou le navigateur utilisé – tout cela sans qu’il n’y ait besoin de cliquer ou de sauvegarder avant de partager.

Téléchargez la dernière version de Firefox ou testez la version bêta de Firefox Quantum afin de tester ces nouveautés.