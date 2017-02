Le navigateur de Mozilla va suivre la voie de ses concurrents en n’acceptant plus de greffons. Firefox 52, dont la sortie est prévue le 7 mars, ne prendra plus en charge les plug-ins NPAPI. Comme Edge ou Chrome, dorénavant, il ne sera plus possible d’installer de plug-ins comme Java ou Silverlight. Par contre, Flash sera encore supporté lui. Notons que Firefox ESR 52, la mouture Extended Support Release, sera encore compatible mais la suivante ne le sera peut-être plus. C’est un changement qui devrait améliorer nettement la stabilité de Firefox mais aussi sa sécurité.

Une autre nouveauté importante est à venir durant les prochains mois, l’arrivée de Rust. Firefox 54 ne supportera plus que les systèmes compatibles avec ce langage. Celui-ci, supporté par Windows, Linux et macOS est plus sécurisé et devrait se généraliser dans le développement des futures versions de Firefox.

