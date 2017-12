La Fondation vient de dévoiler la première version Beta d’un tout nouveau Firefox, basé sur un moteur entièrement réinventé et modernisé. L’appeler simplement Firefox 57 ne lui rendrait pas justice.

En octobre dernier avait été annoncé le projet Quantum, projet initié dans le but de créer un moteur de nouvelle génération au sein du projet de recherche Servo. Depuis, l’équipe d’ingénieurs de Mozilla a tout mis en œuvre pour rendre Firefox extrêmement rapide.

Mozilla a dévoilé des options comme WebAssembly et WebVR, permettant une performance rapide et presque native pour les web apps sur desktop ainsi que les casques de réalité virtuelle.

Plusieurs autres projets sont à prévoir autour de Firefox Quantum.

Si vous êtes déjà utilisateur de Firefox, la mise à jour vers Firefox Quantum se fera automatiquement le 14 novembre, mais vous pouvez également essayer la version Beta surdesktop, Android et iOS. Si vous êtes un développeur web, téléchargez l’édition Développeurs.

Comment Firefox Quantum est-il devenu plus rapide ?

Historiquement, Firefox fonctionnait avec uniquement un cœur CPU, mais Firefox Quantum tire avantage plus efficacement de plusieurs cœurs CPU dans les appareils desktop et mobiles d’aujourd’hui. Cette utilisation améliorée du matériel de l’ordinateur rend Firefox Quantum drastiquement plus rapide. Par exemple, Mozilla a développé une approche sans précédent pour la mise en forme des pages web : un moteur CSS développé sous Rust, un langage de programmation initié par Mozilla.

Le nouveau moteur CSS de Mozilla fonctionne rapidement et en parallèle sur plusieurs coeurs CPU, au lieu de fonctionner sur une séquence plus lente sur un seul coeur. Aucun autre navigateur ne peut faire ça.

Mozilla a également amélioré Firefox afin que l’onglet actif puisse télécharger et fonctionner avant les autres onglets ouverts en arrière-plan. Cette priorisation de l’onglet actif, en plus de l’architecture multiprocesseur de Firefox, se traduit par Firefox Quantum étant souvent plus rapide que Chrome, tout en consommant environ 20% de RAM en moins.

De plus, ces derniers mois, Mozilla a lancé une initiative à l’échelle de toute le navigateur afin d’éradiquer tout cas de lenteur qui puisse être rencontré sur Firefox. A date, l’équipe en charge a résolu 468 problèmes identifiés, de différentes ampleurs.

Intégration de Pocket

Firefox Quantum amelioration l’intégration dans Firefox de Pocket, l’application de lecture que Mozilla a acquise l’année dernière. En ouvrant un nouvel onglet, l’utilisateur pourra voir les pages web tendance recommandées par Pocket.

Firefox Quantum