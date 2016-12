Mozilla a annoncé que Firefox ne serait plus mis à jour sur les systèmes XP et Vista l’an prochain.

Même si les postes sous XP ou Vista sont encore assez nombreux, la fondation Mozilla vient d’annoncer qu’elle n’y supportera plus le navigateur Firefox à partir de 2017. Le support devrait s’arrêter en septembre, ensuite, il n’y aura plus de mises à jour de sécurité. Dès mars, les utilisateurs seront invités à utiliser la version ESR de Firefox, qui bénéficiera encore des mises à jour de sécurité pendant un certain temps. Le navigateur Chrome lui, a stoppé son support depuis déjà avril dernier.

Après septembre, les utilisateurs utilisant encore ces systèmes n’auront comme d’autre choix que de migrer vers un système plus récent.

