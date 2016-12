La majorité des systèmes éliminent la technologie Flash et les navigateurs le bloquent quasiment tous par défaut. Sans compter qu’il n’avait pas été mis à jour depuis 2012 sous Linux. Pourtant, sursaut d’orgueil pour Adobe : l’éditeur décide de le mettre à jour et publie une nouvelle version pour le système libre. Il en profite même pour apporter des nouveautés pour les développeurs, en plus de corriger, comme toujours, des failles de sécurité. La version Linux se remet, presque, à niveau par rapport aux versions pour Windows et macOS. Il manque encore le support de l’accélération GPU et des DRM.

Flash Player 24 pour Linux est disponible en version 32 et 64 bits, et disponible pour plusieurs versions via APT, YUM, RPM, TAR.GZ, PPAPI ou encore NPAPI.

