Après la publication de versions bêtas depuis le 10 juin 2017 et une première version candidate le 30 juin, FreeBSD 11.1 est disponible depuis le 26 juillet, avec une mise à jour de nombreux éléments, dont Clang, LLVM, LLD, LLDB et libc++. Aucun changement n’est contraignant ou risqué lors de la mise à niveau, rassurent les développeurs. La version 11.1 rassemble en fait l’ensemble des correctifs intervenus en matiière de sécurité et de stabilité.

La version 12 devrait être plus radicale.

