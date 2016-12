Tatsuya Honda a commencé à travailler sur Ontenna lors de ses études en 2009. Maintenant, il le développe chez Fujistu et espère pouvoir le commercialiser l’an prochain. Ce petit boîtier d’environ 5 centimètres s’accroche dans les cheveux et permet de mieux ressentir les vibrations. Il détecte les sons compris entre 30 et 90 décibels. Il sonne ou s’éclaire, de façon différente suivant le son détecté afin de prévenir son porteur.

L’Ontenna a bien évolué depuis ses débuts grâce aux retours des premiers utilisateurs, mais d’autres fonctionnalités doivent encore être ajoutées. Tatsuya Honda, qui dirige maintenant l’équipe en charge de l’Ontenna, a prévu de rendre ce projet open source afin qu’il puisse être amélioré et personnalisé par ses utilisateurs.

Liens :

Le site de l’Ontenna

Vidéo de présentation