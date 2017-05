On en sait enfin un peu plus sur l’interface du prochain système de Google, nom de code « Fushia OS ».

Depuis près d’un an déjà, on savait que Google travaillait sur un nouveau système d’exploitation, même si la société démentait vouloir effectuer une fusion entre Android et Chrome OS.

Une partie du code source de Fushia OS est disponible sur la plateforme Github ainsi que sur Google Git. Ce système n’utilise pas le noyau Linux mais Magenta, un micronoyau destiné aux systèmes embarqués. C’est aujourd’hui l’interface utilisateur de Fushia OS, nommée Armadillo et développée à l’aide du framework Flutter, qui est plus ou moins dévoilée.

Le mystère demeure tout de même quant à la finalité de ce système, ainsi que son éventuelle date de sortie. Remplacer Android, alors que c’est un succès ? En finir avec les innombrables problèmes de licences, comme ce qui a pu se passer avec Java ? Réunir Chrome OS et Android sous une seule et même bannière ? Google I/O approche et pourrait nous en apprendre plus sur cet OS neuf.

Liens :

Le dépôt Github

Le dépôt Google Git

Plus d’informations sur le site hotfix.net