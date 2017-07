MapR et l’éditeur open source Talend annoncent une collaboration visant à créer une solution commune pour la Protection des Données (GDPR), en Europe.

La nouvelle offre combinée de MapR et Talend permettra aux entreprises de créer un « data lake gouverné » pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de stockage, d’inventaire, de protection, de conservation, de portabilité et de sécurité des données.

Les data lakes servent à centraliser les informations de l’entreprise, y compris les données personnelles issues d’une variété de sources (financières, réseaux sociaux, etc.). La solution combinée de MapR et Talend permet aux entreprises de déployer des data lakes gouvernés.

