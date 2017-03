Avec l’arrivée des smartphones, les assistants numériques personnels, nés avec le Psion en 1986, ont rapidement décliné. Mais pourraient-ils renaître aujourd’hui ? C’est le pari que tente une start-up londonienne, Planet Computers, avec ce projet en financement participatif.

Le Gemini PDA dispose de toutes les fonctionnalités d’un smartphone, pour une taille de 17 x 8 x 1,35 cm et un poids de 400 grammes. Il embarque un écran tactile de 5,7 pouces en Quad HD, un SoC Helio X25 avec 4 Go de mémoire vive et 64 de stockage, un GPU Mali-T880, une caméra frontale de 5 mégapixels, deux ports USB type-C et le Wifi. Le Gemini PDA, malgré sa petite taille, dispose d’un véritable clavier physique.

Côté système, le Gemini PDA fonctionnera aussi bien sous Linux que sous Android, avec également une possibilité de dual-boot. L’objectif des 190.000 euros a été atteint et même dépassé, preuve que l’idée a séduit.

Liens :

Le site de Planet Computers

La campagne de financement participatif