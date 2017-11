Vous pourrez échanger avec des experts Open Source et rencontrer d’autres développeurs et entrepreneurs lors de l’étape parisienne de Constellation.

Le GitHub Constellation Paris se tiendra le jeudi 23 novembre prochain au Salon des Miroirs à Paris. Cet événement, de passage à Paris pour la première fois, regroupera dirigeants et entrepreneurs pour échanger sur la manière dont ils utilisent GitHub au quotidien dans leur travail. Des entreprises telles que La Société Générale et Norauto présenteront notamment leur utilisation de GitHub for Business.

