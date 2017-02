Les plateformes de gestion de code source ne sont pas nombreuses et Github est certainement la plus connue et la plus utilisée. Gitlab est une alternative open source basée également sur Git qui a été lancée fin 2011. Elle fonctionne sous Linux et est écrite en Ruby. Cette forge logicielle vient de subir d’importants soucis suite, semble-t-il, à une mauvaise manipulation d’un de ses administrateurs systèmes, qui aurait supprimé un dossier contenant pas mois de 300 Go de données. D’après les responsables de Gitlab, il n’y aurait pas de données importantes, uniquement des métadonnées utilisateurs ou encore des commentaires. Ce qui est pour le moins « étonnant », c’est qu’aucun des 5 systèmes de sauvegarde n’aient fonctionné correctement, à cause d’erreurs de configuration notamment.

Par contre, pour ce qui est de la transparence, Gitlab a été exemplaire dès le début des incidents, qui ont duré plusieurs heures, en ouvrant même un flux vidéo en direct sur Youtube. L’éditeur assume pleinement sa responsabilité dans cet incident majeur.

Liens :

Le site de Gitlab

Explications sur le site officiel

Flux vidéo sur Youtube