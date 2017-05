Audi est présente à la grande conférence des développeurs Google I/O qui se tient en ce moment à Moutain View en Californie. Elle y présente un nouveau concept car, l’Audi Q8 Sport. Celle-ci, utilisant un système d’infodivertissement de nouvelle génération, sera totalement compatible avec Android. Si le système d’Audi était déjà équipé d’Android Auto (écran répliqué), l’intégration va maintenant bien plus loin avec de nouveaux services développés spécifiquement pour Audi, ce qui est une première. Notons notamment la possibilité d’utiliser Google Maps au lieu de la base de données HERE d’Audi, ou encore l’ajout d’un centre de messagerie pour gérer les appels entrants et sortants.

La parfaite intégration d’Android, système le plus populaire au niveau mondial, à l’architecture d’infodivertissement d’Audi lui donne un net avantage. A terme, les applications pour smartphone pourraient toutes être disponibles dans les prochaines générations de voitures.